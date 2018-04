A Sanguinetto è in programma il 23° concorso internazionale di musica "Gaetano Zinetti"

Il Premio Internazionale di Musica "Gaetano Zinetti" edizione 2018 avrà luogo dal 13 al 23 settembre 2018 presso il Teatro Gaetano Zinetti di Sanguinetto (Verona).

Il Concorso, oltre a comprendere le due storiche categorie solisti ed ensemble, ospita dal 2016 la sezione di canto lirico dedicata quest’anno al soprano Luciana Serra, membro di Giuria della suddetta sezione. Per le sezioni ensemble e solisti non ci sono limiti d'età mentre per la categoria canto lirico si accettano soprano e tenuri under trentacinque, mezzo-soprano, baritono e bassi di età non superiore ai trentasei anni. Una delle novità di quest'anno riguarda la sezione solisti: i concorrenti dovranno scegliere un brano a scelta fra quelli dell'allegato A presente nel bando di selezione.

http://www.zinetticompetition.org

CALENDARIO CANTO LIRICO

Giovedì 13 settembre 2018 Turno Audizioni Eliminatorie – canto lirico

Venerdì 14 settembre 2018 Semifinali – canto lirico

Sabato 15 settembre 2018 Finali, Concerto Finale e proclamazione dei Vincitori – canto lirico

CALENDARIO SOLISTI ED ENSEMBLE

Giovedì 20 settembre 2018 1° Turno Audizioni Eliminatorie – solisti ed ensemble

Venerdì 21 settembre 2018 2° Turno Audizioni Eliminatorie – solisti ed ensemble

Sabato 22 settembre 2018 Semifinali – solisti ed ensemble

Domenica 23 settembre 2018 Finali, Concerto Finale e proclamazione dei Vincitori – solisti ed ensemble

Descrizione premi:

Il concorso dà la disponibilità ai partecipanti di entrare a far parte dell'Orchestra Europea Discanto, incidere un CD ed esibirsi in concerto in sedi nazionali e internazionali.

1 PREMIO DI ECCELLENZA: 4.000,00 euro nella categoria Ensemble, 2.000,00 euro nella categoria solisti, 2.000,00 euro nella categoria canto lirico.

n. 5 concerti da svolgere in Italia o in importanti sedi europee

2 PREMIO DI ECCELLENZA: 2.500,00 euro nella categoria Ensemble, 1.000,00 euro nella categoria solisti, 1.000,00 euro nella categoria canto lirico

n. 3 concerti da svolgere in Italia o in importanti sedi europee

3 PREMIO DI ECCELLENZA: 1.000,00 euro nella categoria Ensemble, 500,00 euro nella categoria solisti, 500,00 euro nella categoria canto lirico

n. 1 concerti da svolgere in Italia o in importanti sedi europee.