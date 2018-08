A Lazise il 2° Global Summit Human Resources

Global Summit Human Resources, dopo il positivo debutto dello scorso anno torna a Pacengo di Lazise (Verona), il 17 e 18 ottobre 2018, la vetrina delle risorse umane organizzata e curata da Concordia Professional Oriented Events, azienda specializzata nell’ideazione di eventi B2B.

Il successo della prima edizione porta con sé diverse conferme, a partire dall’obiettivo: creare un proficuo incontro tra human resources manager e professionisti delle HR italiane per confrontarsi sugli attuali trend e costruire relazioni strategiche. Favorire l’incontro e l’approfondimento restano gli scopi di Global Summit Human Resources che conferma la formula pensata per alternare workshop tematici agli incontri one2one con gli espositori, tutti riuniti in una sola location: il Centro Congressi Hotel Parchi del Garda. Una location facilmente raggiungibile in auto (a 140 chilometri da Milano e 525 chilometri da Roma) e centrale rispetto agli hub aeroportuali del nord Italia.

L’appuntamento del 17 e 18 ottobre 2018 è destinato agli HR manager che, in qualità di visitatori possono partecipare gratuitamente: iscrivendosi sulla pagina dedicata possono programmare gli appuntamenti alternando momenti di approfondimento in aula a incontri one2one. Per la seconda edizione Global Summit Human Resources conferma il proprio sguardo rivolto al futuro: per tutto il 2018 è attivo l’HR Cafè, un’agorà virtuale all’interno del sito ghrsummit.it dove gli espositori e gli sponsor potranno affrontare argomenti e approfondire temi in materia di competenze e organizzazione aziendale.

Un modo attuale per tenersi aggiornati a fianco dell’approfondimento realizzato con i video disponibili sul canale YouTube e sul sito. Sia il sito sia i canali social ospitano le interviste realizzate durante l’appuntamento del 2017: tematiche attuali e proiezioni sul futuro delle HR, case history e idee da applicare nei processi aziendali sono solo alcuni degli argomenti presentati nelle interviste. Una spiegazione diretta da chi, ogni giorno, si occupa di comprendere le nuove modalità di interazione tra tecnologie, persone e macchine. La seconda edizione di Global Summit Human Resources si propone di superare i numeri del debutto: oltre 150 HR manager hanno incontrato più di 20 espositori partecipando a 912 incontri one2one pianificati e a 87 incontri “on demand”; 13 conferenze e momenti in aula destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale hanno visto mediamente la partecipazione di oltre 50 persone.

CONCORDIA PROFESSIONAL ORIENTED EVENTS - Concordia Professional Oriented Events è l’azienda specializzata nell’ideazione di eventi B2B orientati a favorire la trasmissione di conoscenze tra i partecipanti. In quest’ottica, trasmettere competenze e favorire il networking, l’azienda promuove quattro appuntamenti annuali, Global Summit, dedicati a diversi ambiti: HR Human Resources, Logistics & Manufacturing, Logistics & Supply Chain, Marketing & Digital. GLOBAL SUMMIT Global Summit Human Resources è il terzo appuntamento del 2018 dell’ampio calendario di Global Summit: dopo Global Summit Marketing & Digital (21 e 22 febbraio 2018, Pacengo di Lazise) e Global Summit Logistics & Supply Chain (18 e 19 aprile, Bentivoglio) e prima di Global Summit Logistic & Manufacturing (14 e 15 novembre 2018, Pacengo di Lazise), l’appuntamento con le HR torna protagonista a Pacengo di Lazise (Verona) il 17 e 18 ottobre 2018.

Sito ghrsummit.it