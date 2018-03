A Verona la 17ª Giornata mondiale della poesia, quest'anno dedicata a "L'infinito" di Leopardi

È dedicata a L’Infinito di Giacomo Leopardi la 17ª Giornata mondiale della poesia. L’iniziativa che quest’anno ha come tema “Siamo fatti per l’infinito”, in occasione dei 200 anni dalla stesura del noto componimento del poeta di Recanati, si tiene sabato 24 marzo nella sala Maffeiana del Teatro Filarmonico, con ingresso gratuito. Alla manifestazione partecipano tra gli altri anche due eccellenze della musica italiana: il cantautore Giovanni Nuti e il tenore Fabio Armiliato che proporranno una versione musicale de L’Infinito.

Il programma della manifestazione prevede alle 11.15 la premiazione del Primo concorso nazionale di Poesia con Immagine via Instagram, che ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi delle scuole. Per i primi tre classificati è prevista la partecipazione ad un laboratorio di poesia con il poeta e critico letterario Davide Rondoni e con la poetessa Isabella Leardini. Agli altri vincitori andrà un diploma d’onore dell’Accademia mondiale della Poesia.

Le iniziative proseguono alle 17.30 con la musica di Giovanni Nuti e Fabio Armiliato e i versi di Alda Merini. Seguono la consegna del Premio Catullo, assegnato quest’anno a Massimo Morasso per il libro “Rilke feat. Michelangelo” e il dibattito “Siamo fatti per l'Infinito”, presentato dal poeta Davide Rondoni. Intervengono Carlos Aganzo (Spagna), Majo Danilovic (Serbia), Barbara Herzog (Svizzera), Antoine Houlou (Francia), Paolo Lagazzi (Italia), Dato Magradze (Georgia), Ales Steger (Slovenia), Maestro Fausto Taiten Guareschi (Italia/Giappone), Gian Mario Villalta (Italia), Abdallah Falaikawa (Kuwait). A conclusione della giornata si tiene l’esibizione di Valentina Colonna “Risonanze PianofortePoesia”.

L’accademia Mondiale della Poesia nasce a Verona il 23 giugno 2001 e riunisce 60 poeti, tra i più famosi al mondo, fra cui anche Premi Nobel della Letteratura come Wole Soyinka, Seamus Heaney, Derek Walcott e, tra i soci fondatori, accanto al cancelliere Nadir Aziza, il grande poeta italiano Mario Luzi.

Ulteriori informazioni sul sito www.accademiamondialepoesia. com.