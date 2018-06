World Blood Donor Day: 14^ giornata mondiale del donatore di sangue

Dal 14 giugno del 2004 viene festeggiata la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue proclamata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il 14 giugno del 1868 nasce a Baden, in Austria il biologo Karl Landsteiner, che nel 1900 scoprì i gruppi sanguigni e nel 1940 (assieme all'immunologo A.Wiener) il fattore Rhesus, utili nella compatibilità tra individui nelle trasfusioni di sangue.



Per ricordare, quindi, questo importante anniversario il prossimo giovedì 14 giugno si svolgerà la 14a giornata mondiale del donatore di sangue. Noi come AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) di Verona la festeggeremo nella sede di Via Ponte Aleardi 1, dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.30 con open bar (aperitivo ore 12.30 e 18.30), gadgets e volantini. Sono invitati tutti i nostri donatori e i cittadini interessati a conoscere la donazione e il servizio che da 70 anni Avis offre a Verona.