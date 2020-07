Proseguono a Verona "Le 100 note in Rosa": il programma dei concerti

Sono già una quindicina gli appuntamenti del cartellone della rassegna 100 Note in Rosa che, dal 21 giugno ad oggi, hanno coinvolto altrettanti locali e circa 20 artisti e si prosegue questo fine settimana con 5 live in programma da venerdì a domenica, con il coinvolgimento di nuovi plateatici e progetti artistici anche di livello nazionale come nel caso dell’appuntamento di questo venerdì, 10 Luglio, alle ore 19, presso Le Cantine de L’Arena. Il locale, che da molti anni sostiene la musica da vivo con una programmazione importante, e alla sua prima dopo lo stop, ospita un artista veronese che è balzato alle cronache nazionali per essere inserito nel programma, sul palco principale, di uno dei festival più importanti e rinomati d’Italia, il Pistoia Blues, il prossimo 18 luglio. Si tratta di Meek Hokum al secolo Michele Darrel Bertoldi un musicista e cantautore che segue la scena del Pre war blues d’oltre oceano, un repertorio di brani blues e ragtime dei grandi come Blind Lemon Jefferson, Blind Blake, Reverend Gary Davis, Mississippi John Hurt, Blind Willie McTell e Big Bill Broonzy e una manciata di brani originali. Meek Hokum si concentra sulla sua passione/ossessione per la musica popolare nordamericana in generale e in particolare per il country-blues la jug band music ed il folk degli Appalacchi, non disdegnando incursioni nell'American Primitivism alla John Fahey."

Le 100 Note in Rosa sono anche allegria e buonumore e nel segno di questo spirito la rassegna, questo fine settimana, prosegue Al Calmiere di Piazza San Zeno, con il nuovo gioco dell’estate “Il tomboletto”, il bingo musicale al gusto di Chiaretto ideato e messo in scena dall’istrionico cantautore Leonardo Maria Frattini, un tabellone con 90 numeri e 90 canzoni ad ogni numero estratto si canta la canzone abbinata, ai commensali verranno distribuite delle cartelle e chi chiuda la propria si porterà a casa un’ottima bottiglia di Chiaretto di Bardolino, dalle 19 di sabato 11 luglio. Sempre sabato, in centro storico, nell’elegante plateatico de La Piazzetta in San Giovanni in Foro dove, dalle 19, ci sarà una novità per la musica di Verona con Ng & Fab, un duo giovane con una raffinatezza e classe da grandi artisti, lei Angelica Peroni alla voce e lui Fabio Lonardoni alla chitarra su atmosfere soul e world pop.

La domenica 12, dalle 19, è la serata degli “ onemanband” con il gradito ritorno del musicista e polistrumentista Pietro Cupo Cuppone, al Ristorante Pizzeria La Costa in Bra mentre all’Antica Torretta i racconti swing e l’atmosfera romantica d’altri tempi del cant’attore Joe Sanketti.

Informazioni e contatti

Tutti gli eventi si tengono dalla ore 19 alle 21.30.

Le 100 note in Rosa proseguiranno poi per tutto il mese di Luglio ed agosto con un programma sempre più denso di musica, performance e gustosi apertivi veronesi.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Verona, è organizzata da Consorzio di Tutela Chiaretto e Bardolino con Consorzio Monte Veronese, Redoro Frantoi Veneti e in collaborazione con DOC Servizi per la direzione artistica di Alessandro Formenti e Studioventisette per la comunicazione.