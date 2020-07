Le «100 Note in Rosa» suonano ancora nei plateatici del centro di Verona

Continua anche in questo weekend (e oltre) la rassegna «100 Note in Rosa», che dal 21 giugno porta musica e concerti dal vivo nei plateatici di ristoranti, osterie, enoteche del centro di Verona.

Venerdì 17 luglio alle 18, intrattenimento musicale alle Cantine dell’Arena in Piazza Rubiani e al Liston 12 in Piazza Bra. Sabato 18 luglio, sarà il turno del bar dell'Arsenale e dell'Hotel Firenze in Corso Porta Nuova. Domenica 19 luglio, invece, la musica raggiungerà la trattoria Impero di Piazza Dante e il ristorante Maffei di Piazza Erbe.

I concerti riprenderanno poi mercoledì 22 luglio con il ristorante Vittorio Emanuele di Piazza Bra e proseguiranno per tutta la prossima settimana. Venerdì 24 luglio e domenica 26 luglio, gli aperitivi musicali previsti alle Cantine dell’Arena e al ristorante L'Olivo di Piazza Bra inizieranno due ore dopo. Dalle 18 alle 20, infatti, Fondazione Arena farà risuonare attorno all'anfiteatro le arie più famose della lirica. Un modo per celebrare assieme alla città la riaccensione dell'Arena e il legame tra Verona e l'opera.

Durante l’aperitivo, per ogni evento, viene servita una proposta gastronomica pensata ad hoc dai consorzi promotori.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune, è organizzata da Consorzio di Tutela Chiaretto e Bardolino con Consorzio Monte Veronese e Redoro Frantoi Veneti, in collaborazione con Doc Servizi e Studioventisette.