Borgo Garibaldi a Bardolino si trasforma in una piccola Montmartre con l'evento "1,2 Tlè"

Tre giorni dedicati all’arte in uno degli scorci più caratteristici di Bardolino. Questo è “1,2, Tlè”, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Bardolino Top in collaborazione con il Comune, che porta dal 24 al 26 agosto in Borgo Garibaldi dalle 10 alle 23, cinquanta artisti provenienti da tutta Italia ad esporre le proprie opere, trasformando la piccola e scenografica piazzetta e le sue vie di accesso in una galleria d’arte a cielo aperto.

Ma 1,2,Tlè non è solo pittura. Borgo Garibaldi ospiterà artisti di qualsiasi arte figurativa, dalla scultura alla fotografia, dalle opere d’ingegno ai ceramisti: «Questa mostra a cielo aperto è ormai un appuntamento fisso per Bardolino e negli ultimi anni si è lavorato molto per dargli quella qualità che merita, chiedendo agli espositori di lavorare sul posto e valutando, con una qualificata giuria, l'originalità delle opere esposte – ha commentato Marta Ferrari, vicesindaco e assessore alla cultura – questa selezione è stata apprezzata dagli stessi partecipanti e la dimostrazione l'abbiamo in apertura di iscrizioni dove, in pochi giorni, si raggiungono numeri importanti».

Parallelamente alla manifestazione torna anche il concorso di pittura dedicato ai più piccoli. Sabato 25 agosto, infatti, sotto l’attenta guida di Giuli Zanoni, i bambini dai 5 ai 10 anni si ritroveranno a Parco Carrara Bottagisio, dove ascolteranno una favola che dovranno poi interpretare sulla tela. Le opere verranno poi trasferite dagli stessi partecipanti con il trenino di Bardolino nella Sala della Disciplina, dove una giuria formata dagli artisti partecipanti ad Un, Due, Tlè decreteranno i vincitori. In ogni caso un premio sarà dato a tutti i partecipanti.

L’appuntamento, quindi, è da venerdì 24 a domenica 26 agosto lungo le viuzze di Borgo Garibaldi, per una passeggiata in una piccola Montmartre sulle rive del Lago di Garda.