Enaip a job&orienta 2017: "Apprendistato, alternanza, tirocini"

Venerdì 1 Dicembre, dalle ore 12.30 alle ore 14.30, all’interno delle manifestazioni e degli eventi di JOB&ORIENTA, il più grande Salone nazionale sull’Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro, ENAIP ha organizzato in collaborazione con ENEL una Conviviale sul tema «APPRENDISTATO, ALTERNANZA E TIROCINI» tre parole chiave sulle quali ENAIP ha costruito una nuova alleanza per la competitività partendo dai giovani. Il Sistema Duale è una delle vie che permette la crescita della competitività del Paese. ENAIP intende raccontare come sia possibile questo sviluppo partendo dalle future risorse umane in un’esperienza europea che trova in Italia una propria specificità. Tutto questo è chiamato “la via italiana” al Sistema Duale, nuova tipologia di ingresso nel mondo del lavoro per i giovani che consente, al contempo, di studiare per ottenere una qualifica o un diploma professionale, e di svolgere un lavoro. Allo stesso tempo, questo sistema consente alle Aziende di selezionare, inserire con contratto di apprendistato e far crescere, giovani e promettenti risorse tecniche per la propria organizzazione.

Testimonianze importanti sull’adozioni di questi metodi esperienziali scuola/lavoro saranno infatti portate da ENEL, SIRMAN e SACBO. Il Sistema Duale garantisce e agevola, quindi, l’integrazione tra il sistema dell’istruzione e della formazione e il sistema produttivo, visto come supporto indispensabile per la crescita professionale dei giovani: l’esperienza formativa in azienda sviluppa le competenze tecnico professionali occupando circa la metà dell’orario scolastico/formativo previsto, diventando strumento privilegiato di accesso al mondo del lavoro. «ENAIP Veneto con i suoi centri di formazione accreditati per il Sistema Duale, è da sempre attento alle sfide che le giovani generazioni devono affrontare nei loro percorsi di vita professionale –. spiega Giorgio Sbrissa AD di ENAIP Veneto–. In sintesi è una proposta di Formazione Professionale alternata fra il mondo della scuola e il mondo del lavoro.

L’ENAIP con i suoi centri di formazione professionale si pone come naturale trait d’union tra questi due mondi, e grazie al Sistema Duale può mettere in dialogo e relazione proficua il mondo delle imprese e i datori di lavoro, con i giovani seguiti nel loro processo formativo e di inserimento nel mondo del lavoro. L’accesso al mondo del lavoro non significa più uno stop alla formazione, ma lavoro e formazione insieme, consentono un cammino completo e tecnicamente formato che garantisce di mettere a frutto le proprie capacità senza alcun gap, senza perdere tempo prezioso nella ricerca del lavoro post scuola o di ritardarne l’ingresso per terminare il percorso di studi. Ecco come Apprendistato, Alternanza e Tirocini trovano così una perfetta sintesi che, grazie a ENAIP, diventa concreta proposta per il mondo dei giovani e per la sfera imprenditoriale. Questa la strada del futuro per una economia in grado di valorizzare le competenze delle generazioni che si stanno formando».

Il Programma: Dalle ore 12.30 Il valore dell’Alternanza – Introduzione di PAOLO VACCHINA Presidente ENAIP Nazionale e di FILIPPO CONTINO Relazioni Industriali ENEL Italia Per quanto riguarda le esperienze delle IMPRESE, il programma proseguirà con CRISTINA COFACCI, Relazioni Industriali Internazionali ENEL; NICOLA MARZARO, AD SIRMAN SPA Padova; EMILIO BELLINGARDI Direttore Generale SACBO. I Giovani sono i veri protagonisti e a loro spetta raccontare l’esperienza del Sistema Duale portando con testimonianze da ENAIP. A corollario dell’appuntamento, gli interventi autorevoli di ROBERTO ROSSINI Presidente ACLI Nazionali e di GIORGIO SBRISSA AD ENAIP Veneto che introducono alla relazione di LUIGI BOBBA Sottosegretario di Stato, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale nella occasione premierà le Aziende che hanno investito in giovani e formazione. Con la partecipazione degli Assessori alle Politiche del Lavoro e della Formazione: ELENA DONAZZAN, Regione Veneto; GIOVANNA PENTENERO, Regione Piemonte; SEBASTIANO LEO, Regione Puglia; VALENTINA APREA, Regione Lombardia; ILARIA CAVO, Regione Liguria. Al termine della Conviviale, (ore 14.30 circa) sarà offerto agli ospiti un Menù di piatti tipici della Cucina Veneta, alla cui preparazione collaborano gli studenti dei Corsi di Ristorazione e Promozione e Accoglienza Turistica di ENAIP. Il Sistema Duale in Italia. In Italia è una novità assoluta ma in altri paesi europei è una prassi consolidata per l'accesso al mondo del lavoro. Le statistiche OSCE dimostrano che nei Paesi che hanno una struttura di formazione professionale duale, quali Germania, Svizzera, Austria e Danimarca, il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) è significativamente più basso. Tutte le riforme italiane vanno nella direzione della valorizzazione del ruolo formativo dell’azienda e verso l’introduzione al sistema duale. La sperimentazione Sistema Duale in Veneto dal 2016 La sperimentazione del Sistema Duale, introdotta da uno specifico Accordo approvato il 24 settembre 2015 dalla Conferenza Stato-Regioni, consentirà in un biennio a circa 60 mila giovani di poter conseguire una qualifica e/o un diploma professionale attraverso percorsi formativi che prevedono, una effettiva alternanza tra formazione e lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite di Italia Lavoro ha pubblicato un Avviso pubblico per selezionare 300 centri di formazione professionale che concretamente realizzeranno la sperimentazione in Italia nella filiera formativa della Istruzione e formazione professionale. Con le DGR 517, 518 e 519, la Regione Veneto sta dando concreta attuazione ad uno dei punti salienti del Job Act, finalizzato a far nascere, tramite la riforma dell’apprendistato formativo, una sperimentazione che faccia decollare il Sistema Duale in Italia.