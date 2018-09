Con Vinitaly, Veronafiere a disposizione del governo in missione in Cina

Veronafiere con più di vent'anni di esperienza nella promozione del sistema Italia in questo paese dalle incredibili opportunità e una sede operativa a Shanghai, mette a disposizione della nuova iniziativa interministeriale "task force Cina", che fa capo al ministero dello sviluppo economico, il proprio patrimonio di contatti e conoscenze. Col ministro Luigi Di Maio e il sottosegretario Michele Geraci, insieme all'ambasciatore d'Italia Ettore Sequi e al direttore generale di Agenzia Ice Piergiorgio Borgogelli abbiamo ragionato sui prossimi passi da compiere per ampliare l'export dei nostri prodotti, con particolare riguardo a quelli dell'agroalimentare, vino in primis, della meccanica agricola e del settore marmo-lapideo. In tale direzione abbiamo assicurato la nostra massima collaborazione nell'ambito dei progetti in divenire per la "Belt and Road initiative", la nuova Via della Seta promossa da Pechino per collegare l'Asia a Europa e Africa.

A sottolinearlo è il direttore generale di Veronafiere Giovanni Mantovani presente in Cina con la missione di governo. Nel 2018, Veronafiere ha organizzato con Vinitaly un road show a Shenzhen, Changsha e Wuhan ed è presente ogni anno con le iniziative della Vinitaly International Academy a Pechino, Shanghai, Hong Kong e Chengdu. A Chengdu, sede della manifestazione Western China International Fair, che si svolge in questi giorni e dove l'Italia è il paese ospite d'onore, la Fiera di Verona è presente con Vinitaly insieme agli importatori e ai produttori di vino italiano già operativi in Cina. Mentre con la EU Project Innovation Centre di Chengdu, Veronafiere ha rinnovato la storica collaborazione tra Vinitaly e il principale evento in Cina per il business del vino, l’International Wine and Spirits Show, fuori salone del China Food and Drink Fair.