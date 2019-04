Vinitaly, boom di vignaioli under 25. E Zaia si veste ancora da pizzaiolo

È l'evento più importante per il mondo del vino ed è dunque il palcoscenico ideale per diffondere i risultati di ricerche e approfondimenti che riguardano il settore dell'enologia. Durante il Vinitaly sono stati resi noti i dati sul mercato italiano del vino, ma non è l'unica analisi presentata durante l'evento clou di Veronafiere.

Ad esempio, uno studio di Coldiretti ha certificato un aumento record del 38% di vignaioli under 25. I ragazzi, dunque, ritornano alla terra ed il settore vitivinicolo è per loro particolarmente dinamico. Le aziende dei produttori di vino con meno di 25 anni avrebbero dimensione, fatturati e numero di occupati superiori alla media. E anche le attività proposte dai giovanissimi imprenditori sono diverse, non ci sarebbe solo la produzione di vino, ma anche opportunità legate all'enoturismo e anche alla vinoterapia.

E oggi nel padiglione del Veneto è stato approfondito l'abbinamento tra il vino e la pizza in modo insolito. Ancora una volta il presidente della Regione Luca Zaia ha indossato i panni del pizzaiolo e insieme al veronese pluripremiato Stefano Miozzo ha sfornato una pizza esclusiva e inedita, utilizzando i migliori ingredienti della Bassa Veronese.

Gallery