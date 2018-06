Vinitaly, "l'invasione" della Cina prosegue: fissate altre 3 tappe del roadshow

Shenzhen, Changsha e Wuhan. Sono le nuove tappe del roadshow di Vinitaly in programma in Cina da oggi e fino a giovedì (11-14 giugno), con cui Veronafiere consolida la propria presenza in Asia, dopo Pechino, Shanghai, Hong Kong, Chengdu e gli appuntamenti della Vinitaly International Academy.

La missione commerciale coinvolge tre metropoli nel sud-est del paese, con oltre 40 milioni di abitanti. Nelle città, infatti, si concentra il futuro della domanda di vino del Gigante asiatico, grazie al peso sempre maggiore di una upper class con elevata capacità di spesa (sarà il 25% della popolazione nel 2022) e un tasso di urbanizzazione che nei prossimi cinque anni salirà di 5 punti, fino al 63 per cento.

Secondo i dati dell’osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor, nel 2017 i consumi di vino in Cina sono cresciuti del 3% sul 2016 e le importazioni hanno toccato 2,5 miliardi di euro, raddoppiate in valore negli ultimi dieci anni. La quota di mercato dell’Italia in questo avvio di 2018 è pari al 7% e i margini di crescita per le esportazioni nazionali restano quindi ancora molto elevati. Ma per conquistare nuovi consumatori è necessario prima far apprezzare qualità e varietà della produzione vitivinicola made in Italy a importatori, agenti e canale horeca.

Con questo obiettivo, Vinitaly – manifestazione internazionale di Veronafiere leader nel settore – ha organizzato i tre appuntamenti a Shenzen (11 giugno), Changsha (13 giugno) e Wuhan (14 giugno), riunendo in Cina 46 aziende, tra cantine italiane e distributori cinesi.

La formula prevede tre giornate dedicate ad incontri b2b e degustazioni di più di 300 etichette, riservate ad un pubblico professionale selezionato. Già oltre 500 gli operatori accreditati alla prima tappa di Shenzen. Nella realizzazione del roadshow, a fianco di Vinitaly, c’è ICE-Italian Trade Agency che completa le attività in calendario con i corsi di formazione “I love italian wines”, per promuovere la conoscenza degli oltre 500 vitigni italiani. L’iniziativa in Cina vede anche la collaborazione di Shenzen Pacco Cultural Communication, che già organizza a Chengdu l’importante fiera IWSS-International Wine and Spirits Show.

“Le tre città individuate – commenta Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere – costituiscono hub strategici per diffondere cultura, storia e lifestyle legati al vino italiano, in ottica di uno sviluppo dei consumi. Il nostro export vinicolo in Cina negli ultimi dieci anni è cresciuto del 50%, ma siamo ancora lontani dai risultati dei competitor. L’osservatorio Vinitaly-Nomisma stima fino al 2022 un aumento complessivo delle importazioni cinesi di vini pari al 6% annuo e del 7,5% per quanto riguarda le etichette italiane. È questo il bacino di potenziali consumatori a cui dobbiamo puntare, anche grazie al supporto di ICE-Italian Trade Agency, con cui continuiamo a lavorare con profitto nell’ambito del Piano di promozione straordinario del made in Italy”.