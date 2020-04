Video e foto promozionali gratis ai ristoratori di Verona per il rilancio dell'economia, Zavarise: «Turisti della nostra città»

Una campagna promozionale a sostegno delle attività economiche veronesi colpite dall’emergenza Covid-19: partendo dai ristoratori della città, l'assessore al commercio Nicolò Zavarise e il consigliere comunale Andrea Velardi (Lega), hanno dato seguito all’iniziativa "aiutiamoci a casa nostra" realizzando per loro una vera e propria campagna di rilancio con filmati emozionali, video interviste e fotografie che a partire da oggi saranno pubblicati sul sito del Comune di Verona

«Far riscoprire la nostra città e diventarne noi stessi i turisti - ha detto l'Ass. Zavarise - è lo spirito che ha dato vita a questa iniziativa. Il mondo enogastronomico veronese è vasto e unico, le nostre tipicità sono invidiate in tutto il mondo. È importante che i veronesi non se lo dimentichino. Per far ripartire l'economia servirà prima di tutto riprendere il circuito economico della domanda e dell'offerta interna alla nostra città. Aiutiamoci a casa nostra, oggi più che mai, è un concetto imprescindibile».

L'adesione alla campagna promozionale è stata spontanea, nata sulla scorta delle consegne che sono state fatte nei vari ristoranti che avevano richiesto il servizio di "Bottega Amica": «Siamo partiti dal mondo della ristorazione sulla base delle attuali limitate possibilità di spostamento, - ha detto l'Ass. Zavarise - ma qualsiasi ristorante ne faccia in futuro richiesta potrà ricevere il servizio. Vogliamo coinvolgere anche i bar, i pub e, perché no, anche le attività artigianali diverse da quelle di somministrazione. Il brand "Verona" deve essere unico e riconosciuto in tutto il mondo, ma in primis a casa nostra».

«È proprio perché la mia professione è legata alle attività economiche del mondo della notte - ha quindi aggiunto il consigliere comunale Andrea Velardi - che sono ben conscio delle difficoltà che oggi stanno drammaticamente vivendo gli operatori del commercio. E ancor di più saranno quelle che arriveranno in futuro, a causa delle necessarie distanze di sicurezza che dovremo tenere, che imporranno di dimezzare, nel migliore dei casi, la disponibilità di coperti da offrire ai clienti. Bisogna reinventarsi, - ha quindi sottolineato il consigliere Velardi - abbattere le distanze fisiche con la comunicazione e la promozione. Per questo ho messo a disposizione la mia società e i miei collaboratori che, a titolo gratuito, si sono messi a lavorare per chi oggi ha più bisogno di vicinanza e speranza, ma anche di fiducia, coraggio e di tanta comunicazione, perché se è vero che la comunicazione è l’anima del commercio, è altrettanto vero che senza commercio non c’è anima...viva». Tutti i video che verranno realizzati, a quanto si apprende dalla nota dell'Ass. Zavarise, saranno poi donati ai ristoranti che potranno così utilizzarli nei propri canali di informazione digitale.