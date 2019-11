A Colognola ai Colli inaugurato il nuovo forno di Vetrerie Riunite

È stato inaugurato quest'oggi, domenica 10 novembre, a Colognola ai Colli il nuovo forno di Vetrerie Riunite, azienda leader mondiale nella produzione di oblò per lavatrici. «Si tratta di un investimento importante, che aumenta la capacità produttiva da 130 a 180 tonnellate al giorno, - spiega Luca Matteo Villa, AD di Vetrerie Riunite - Il nostro impegno si è focalizzato anche sulla riduzione del consumo energetico, diminuito del 30% rispetto al forno precedente grazie al recupero dell’energia termica contenuta nei fumi di combustione».

La nuova fornace inaugurata a Colognola ai Colli

All’open day hanno partecipato circa 800 persone tra dipendenti, familiari e amici, numerose autorità e rappresentanti di enti e istituzioni i quali hanno avuto la possibilità di visionare il nuovo impianto guidati dai vertici aziendali. Tra i partecipanti c’erano Claudio Carcereri de Prati e Marcello Lovato, rispettivamente sindaci di Colognola ai Colli e di Caldiero, il direttore di Confindustria Rita Carisano, il senatore Massimo Ferro e Manuel Scalzotto, presidente della provincia di Verona.

L’attività di progettazione del nuovo forno è stata condotta a partire da ottobre 2018 mentre la sua realizzazione è iniziata il 22 Luglio 2019 e si è conclusa in data 23 settembre 2019 grazie all’impegno ed al supporto di un Team dedicato coordinato dall’Ing. Fabio Mondini (Direttore Tecnico di Gruppo) e dal Dott. Giuseppe Velli (Direttore di Stabilimento). Il completamento di questo importante investimento ha comportato il coinvolgimento di oltre 60 ditte esterne per un totale di 800 risorse impiegate e di circa 850.000 ore lavorate.

Il Gruppo Vetrerie Riunite si estende su un polo industriale di 140.000 metri quadrati, dove sono impiegati più di 600 dipendenti altamente specializzati. Fanno parte di Vetrerie Riunite anche le società Borromini S.r.l., nata per ampliare la filiera di Vetrerie Riunite e attiva nella produzione di stampi per vetro tecnico e componenti plastici, e Novaref S.p.a., attiva nella realizzazione di rulli refrattari per il mercato della ceramica e componenti speciali per l’edilizia.

