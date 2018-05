Glaxo, i vertici dell'azienda a colloquio con il sindaco. "Gsk resta a Verona"

L'azione politica del sindaco di Verona Federico Sboarina sui vertici della GlaxoSmithKline è iniziata ieri, 15 maggio, quando il primo cittadino ha incontrato il presidente e amministratore delegato della Gsk Luis Arosemena e il vicepresidente Daniele Bertolani.

Sboarina aveva precedentemente incontrato i rappresentati dei lavori e aveva preso coscienza della situazione. La multinazionale ha deciso di cedere un ramo della sua produzione e questo mette a rischio più di 250 posti di lavoro, oltre ad allarmare tutti gli altri lavoratori che guardano con timore ad una possibile riorganizzazione dell'azienda. Ai sindacati, il sindaco aveva assicurato il suo impegno per unire le forze di diverse istituzioni e svolgere così un pressione sull'azienda per la salvaguardia del lavoro e del sito veronese.

L'azione istituzionale di Sboarina è cominciata subito con il faccia a faccia di ieri con i vertici della Gsk, i quali hanno assicurato che intendono mantenere la sede e crescere a Verona, come riportato da TgVerona. Quindi l'azienda non solo resta in città, ma ha intenzione di svilupparsi, ponendo attenzione anche ai livelli occupazionali, pur restando aperta la trattativa per la cessione di una divisione dell'azienda.