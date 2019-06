Flue Cured di Salizzole, incontro non risolutivo in Regione sul futuro dell'azienda

L'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, assistita dall'unità regionale di crisi, ha incontrato a Venezia ieri, 4 giugno, i rappresentanti aziendali della Flue Cured di Salizzole e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. E all'incontro erano presenti anche i rappresentanti di Confagricoltura.

L'azienda veronese è specializzata nella lavorazione del tabacco e nella produzione di articoli per fumatori ed impiega attualmente 33 dipendenti, che salgono a 80 con gli stagionali nei momenti di punta dei cicli produttivi. L'indotto complessivo del comparto agricolo collegato all'azienda scaligera del tabacco impiega circa 500 lavoratori.

L'incontro è stato richiesto dalle organizzazioni sindacali per fare chiarezza sul futuro dell'azienda, sulla cui operatività pesa la mancata liquidazione dei crediti vantati dal concordato liquidatorio della società Cooperativa Tabacco Verona.

Il confronto non è stato esaustivo rispetto alle preoccupazioni espresse dai sindacati e dalla stessa azienda, in considerazione della mancata partecipazione del commissario giudiziale e dell'assenza giustificata del liquidatore aziendale della ex Cooperativa Tabacco Verona.

La convocazione del tavolo regionale di crisi è stata dunque aggiornata a martedì 11 giugno, sempre a Venezia, con l’obiettivo di fare chiarezza sulla complessa vicenda aziendale per tutelare i posti di lavoro diretti e indiretti.