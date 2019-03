Al via "Lavoro chiama Italia": le imprese chiamano, i giovani rispondono a Veronafiere

Si sono aperte questa mattina le porte della Fiera di Verona per Lavoro Chiama Italia, il primo Career Day a livello nazionale organizzato da Area, società che si occupa di servizi di gestione delle risorse umane per università e imprese.

Ottima la risposta dei giovani laureati di tutta Italia che a partire dalle 9.00 si sono messi in coda per accedere all’evento. Più di 1700 i curricula ricevuti in questi mesi sul sito di Lavoro Chiama Italia, a cui è corrisposta una forte partecipazione dei ragazzi, motivati a trovare.

Molto rilevanti soprattutto le presenze dalle Regioni meridionali, dalla Calabria alla Sicilia passando per la Campania, con ragazzi che all’alba hanno intrapreso il viaggio verso la Fiera, sia grazie ai 110 viaggi omaggio messi in palio dall’organizzazione, che organizzando autonomamente il viaggio.