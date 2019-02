Nel 2018 sono calate le imprese venete, ma sono in aumento a Verona

Il sistema imprenditoriale veronese nel 2018 ha messo a segno un saldo positivo tra aperture e chiusure. Le imprese registrate alla fine dello scorso anno sono state più di 96mila e il bilancio chiude con un +409 imprese. In lieve calo, invece, il dato complessivo del Veneto.

I dati sono stati resi disponibili online e sono stati rilanciati da Confcommercio.

Nell'anno da poco concluso i terminali delle Camere di Commercio italiane hanno registrato l’iscrizione di 348.492 nuove imprese (8.500 in meno rispetto al 2017) e 316.877 chiusure di imprese esistenti (quasi 6mila in più rispetto all’anno precedente). Il risultato di queste due dinamiche ha consegnato a fine dicembre un saldo positivo per 31.615 imprese, una crescita dello 0,5%.

Ma, anche se positivo, il dato 2018 segna comunque un rallentamento rispetto al 2017. A livello aggregato i quattro settori più significativi per numerosità di imprese mostrano tutti segnali di arretramento. Se, rispetto al 2017, un segno in campo negativo non rappresenta una novità per manifattura, agricoltura e costruzioni, il passaggio al segno meno lo è per il commercio che chiude il 2018 con oltre 6mila unità in meno, risultato che lo colloca all'ultimo posto della graduatoria. Tutti gli altri settori economici, negli ultimi dodici mesi, hanno chiuso il bilancio anagrafico in campo positivo.