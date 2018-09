Verona ha tante opportunità di lavoro. Ecco quelle di IG Gruppo De Pasquale

Quello di Verona è un territorio in ampio sviluppo dal punto di vista lavorativo. La nostra provincia è quella che ha più opportunità professionali in tutto il Veneto ed è anche quella più virtuosa dal punto di vista della crescita del tasso di occupazione.

Segni di un ambiente fertile allo sviluppo economico, all’imprenditoria e alla realizzazione professionale. A fotografare la situazione veronese è Angela Bertaglia, Area Manager di IG - Gruppo De Pasquale che si sofferma su alcuni elementi: “Dal punto di vista merceologico - sottolinea Bertaglia - tra i settori che maggiormente crescono, è particolarmente importante l’area dei servizi, in particolare il mondo quella dell’export dove la nostra provincia è ai primi posti a livello nazionale; esportiamo vino ma anche materiali elettrici ed edili. Per questo sono sempre più ricercate figure che sappiano parlare più lingue e personale nella logistica. I dati ci dicono che l’industria è in contrazione ma molte aziende stanno investendo, stanno innovando e sono alla ricerca di personale sempre più specializzato”.

È un periodo strano però quello che stiamo vivendo; un periodo in cui il mondo del lavoro sta per essere travolto dal nuovo Decreto Dignità; e solo a fine anno sarà possibile tirare un primo bilancio per comprenderne gli effetti. Ciò che è sicuro è che molto cambierà, soprattutto per quel che riguarda i contratti a tempo determinato “Per quanto riguarda i contratti - sottolinea Bertaglia - a Verona circa il 20% dei contratti a tempo determinato avviene attraverso le Agenzie per il Lavoro come la nostra tanto che il lavoro somministrato, nel primo trimestre del 2018, è cresciuto del 18% rispetto ad un anno fa”.

Una flessibilità che sembra dare i suoi frutti sia a livello occupazionale che di crescita economica.

Ma quali sono le opportunità attuali? “In questo momento - continua Bertaglia - l’agenzia è alla ricerca di profili tecnici junior e senior per il settore metalmeccanico come operatori macchine CNC, programmatori, operai con diploma di perito meccanico, progettisti meccanici ed elettrici sia junior sia senior. Ma ci sono sempre nuove opportunità anche a tempo indeterminato”.

“Inoltre, siamo in una fase di sviluppo aziendale e sul nostro territorio stiamo ampliando lo staff interno per poter garantire un supporto sempre più specializzato ai nostri clienti; in questo momento valutiamo sales account manager su Verona, Vicenza e San Bonifacio ma siamo anche alla ricerca di uno stage in ricerca e selezione del personale per la nostra filiale di Verona”.

Per presentare la propria candidatura ci si può rivolgere direttamente all’agenzia vicinissima all’Arena, in via di Porta Nuova 3 o visitare il sito internet www.inforgroup.eu, la pagina Facebook IG Agenzia per il lavoro Verona o il profilo Instagram @igagenziaperillavoro.