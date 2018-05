Case come investimenti, a Verona soprattutto in Cittadella e a San Zeno

Continuano ad aumentare le compravendite di case ad uso investimento. A riferirlo è il Gruppo Tecnocasa che ha valutato i dati provenienti dalle proprie agenzie, notando la prosecuzione di una tendenza attiva negli ultimi anni. Gli italiani sono tornati ad investire sul mattone, acquistando case per poi darle in affitto, oppure per trasformarle in B&B o in case vacanza. Tutto merito dei prezzi ancora convenienti delle abitazioni in vendita e dei rendimenti che si possono ottenere.

Il fenomeno riguarda tutta Italia, ma è più marcato nelle città turistiche, come ad esempio Verona. Nel capoluogo scaligero, gli investimenti interessano soprattutto le case in zona Cittadella e a San Zeno e c'è un'abbondante offerta di immobili da affittare con destinazione turistica. In Cittadella, si trovano sia immobili d'epoca (anche di tipo signorile) che soluzioni più recenti. E i prezzi sono di 3.500 euro al metro quadro. Più accessibile economicamente è la zona di San Zeno, dove una soluzione da ristrutturare costa circa 1.600 euro al metro quadrato. Prezzo raddoppiato invece per una casa già ristrutturata. A Veronetta, la domanda è sempre vivace e chi vuole investire lo fa prendendo piccoli appartamenti, mono- o bilocali da affittare come casa vacanza, oppure dei trilocali da affittare agli studenti universitari. Infine, chi vuole investire aprendo un B&B preferisce trovare abitazioni da ristrutturare, in modo da poterle meglio adeguare alle norme attuali.