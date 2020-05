Nasce a verona "Fisioscience", startup per la formazione innovativa di fisioterapisti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Nata da un’idea di Niccolò Ramponi, fisioterapista, e sviluppata in seguito con i colleghi Valerio Barbari, Stefano Diprè, Giandomenico Campardo e Paolo Torneri, FIsioScience è una startup innovativa sorta con l’obiettivo di fare divulgazione scientifica nel mondo della fisioterapia. «In un settore dove la formazione è ancora molto legata a obsoleti metodi privi di una minima evidenza scientifica, abbiamo sentito l’esigenza di dover cambiare il panorama formativo che fisioterapisti e studenti di fisioterapia trovano in Italia, sviluppando una proposta multicentrica che andasse a coprire buona parte delle richieste formative dei fisioterapisti italiani. Abbiamo quindi organizzato 17 corsi in tutta Italia per l’anno 2020 con un’impronta puramente scientifica, forti anche delle pubblicazioni che abbiamo su alcune delle riviste indicizzate più importanti del settore” (1)(2). Abbiamo però dovuto fare i conti anche noi con le misure imposte per il contenimento dell’emergenza COVID-19 ed abbiamo fatto una scelta innovativa nel settore, ossia quella di organizzare dei corsi in aula virtuale, per poter andare incontro alle richieste della forte community di poter avere una formazione anche in questo periodo di pausa dalle attività lavorative, visto anche il grande tempo libero. Ed abbiamo deciso di accontentare i quasi 30mila fisioterapisti che ci seguono tra i vari social network organizzando una maratona formativa gratuita nella giornata del 3 maggio, quando più di 15 fisioterapisti, molti dei quali docenti in molti corsi di fisioterapia italiani e master universitari, hanno presentato degli interventi dalle 14 alle 21 in diretta streaming sui canali Facebook, Youtube e LinkedIn. Non solo, è già programmato lo sbarco nelle università italiane attraverso il programma “FisioScience University” dove, attraverso dei seminari specifici, parleremo agli studenti di scienza in fisioterapia, per poter formare dei professionisti qualificati già in giovane età. Ma non è tutto, abbiamo voluto estendere il nostro progetto anche oltre il confine italiano attraverso FisioScience International, il fratello maggiore di FisioScience che si propone, con le medesime modalità, di portare all’estero le migliori evidenze scientifiche per ovviare ai problemi che anche i colleghi stranieri vivono quotidianamente.