Dopo quello in Adigeo, Fielmann apre un nuovo store in via Mazzini a Verona

A un anno dall'apertura del suo primo negozio a Verona, all'interno di Adigeo, Fielmann inaugura oggi, 22 marzo, il primo flagship store italiano. L’azienda tedesca, specializzata in ottica e occhiali, apre le porte al pubblico della nuova filiale di via Mazzini 64. Un negozio moderno di circa 360 metri quadrati disposti su 3 livelli, con oltre 4.000 montature di design e grandi marchi internazionali. In due anni, Fielmann ha venduto più di 100mila paia di occhiali nelle sue 10 filiali in Italia. "Desideriamo che Fielmann diventi un punto di riferimento per il cliente italiano e che le nostre filiali siano luoghi in cui affidarsi a ottici e consulenti specializzati, capaci di trovare la soluzione migliore per loro", ha dichiarato Ivo Andreatta, di Fielmann Italia.

Ogni negozio è studiato nei minimi particolari direttamente dalla casa madre di Amburgo, per mantenere salda la filosofia che da sempre contraddistingue Fielmann. Con l'apertura di via Mazzini, l'azienda tedesca continua l'espansione nel Nord Italia, rafforzando la sua presenza e aumentando il numero di collaboratori italiani. Nello specifico, la seconda filiale veronese accoglierà 22 dipendenti, di cui 18 ottici specializzati, selezionati sul territorio. E l'impegno dell'azienda a sostegno del territorio si traduce anche nella costante volontà di investire in progetti locali a supporto della comunità. "Siamo molto orgogliosi di inaugurare il primo flagship store Fielmann italiano - ha concluso Andreatta - È un nuovo segno tangibile di ciò che Fielmann è riuscita a fare in soli 3 anni. Il centro di Verona è la vetrina ideale per rafforzare la nostra presenza in Italia".