A Verona Casartigiani lancia la task force di esperti per aiutare le piccole imprese

Esperti in materia di credito e liquidità aziendale, in ambito sanitario e di sicurezza sul lavoro, ma anche di sostegno in materia di crisi aziendale e sindacale. Casartigiani Verona lancia la task force per aiutare le aziende ad affrontare la crisi. Da oggi, è attivo un nuovo servizio, pensato per supportare tutte le aziende veronesi di piccole dimensioni che hanno la necessità di un supporto in questo momento di difficile interpretazione. È aperto a tutte le aziende, senza alcun obbligo di aderire all’associazione.

«In questi momenti di incertezza – dice il presidente di Casartigiani Verona Luca Luppi – è fondamentale che le imprese artigiane abbiano informazioni chiare con indicazioni precise su cosa fare e come comportarsi. Per questo mettiamo a disposizione di tutte le piccole imprese veronesi i nostri esperti: vogliamo aiutarle a superare un periodo di grave difficoltà. Noi siamo Casartigiani, cioè la ‘casa degli artigiani’ e casa di tutti i piccoli imprenditori che si sentono in difficoltà e vogliono trovare una soluzione per andare avanti».

Casartigiani mette a disposizione dei piccoli imprenditori scaligeri una linea diretta dedicata, da contattare al numero 045.4686335, ma è possibile contattare l’Associazione anche attraverso il sito internet www.artigianiverona.it sezione “Contatti” selezionando “Assistenza per Covid19”. In questo modo è possibile contattare l’associazione, dapprima per una raccolta dati per poi arrivare alla vera e propria assistenza sulle problematiche specifiche individuate attraverso esperti in materia collegati in rete.

Gli orari di funzionamento del servizio sono dalle 8.30 alle 17.30, in orario continuato dal lunedì al venerdì. Per il momento il servizio verrà attivato, in forma gratuita, fino al 3 aprile.

Gli esperti di Casartigiani Verona saranno in gradi di fornire aiuti e consigli sui seguenti temi: