Prezzi bassi e buoni rendimenti, a Verona si torna ad investire nel mattone

In Italia e a Verona aumentano le compravendite di case ad uso investimento. A riferirlo sono i dati di Tecnocasa raccolti nelle diverse agenzie del gruppo. I prezzi convenienti e i buoni rendimenti annui lordi ottenibili hanno aumentato l'interesse per gli investimenti nel mattone.

Nel capoluogo scaligero, negli ultimi quattro anni, gli acquisti per investimento hanno avuto una crescita netta, in seguito anche alla forte attrattività turistica. La percentuale degli acquisti per investimento è più che raddoppiata dal 2013 al 2017. Se cinque anni fa, solo 16% delle compravendite erano configurate come investimento, l'anno scorso questa percentuale è salita fino a sfiorare il 34%.

Secondo i dati di Tecnocasa, è il centro cittadino (48,8% degli acquisti per investimento nel 2017) a piacere agli investitori, in particolare, di coloro che desiderano entrare nel business turistico ricettivo creando case vacanza e bed and breakfast. A seguire la macroarea di Borgo Roma-Golosine (28,8% di case comprate per investire l'anno scorso) i cui prezzi contenuti consentono di acquistare bilocali anche a 70mila euro, per poterli poi affittare a 500 euro al mese. In zona ci sarebbe infatti una buona domanda di affitto da parte di coloro che non riescono ad acquistare. Nelle zone Borgo Milano, Navigatori e Stadio, nel 2017 una casa su quattro è stata comprata da un investitore, mentre a Borgo Venezia e a Borgo Trento l'anno scorso sono state circa il 21% le compravendite non finalizzate all'acquisto di un'abitazione principale.