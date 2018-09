Valdegamberi: "Presentata un'offerta per Melegatti. C'è ancora speranza"

Ad annunciarlo è il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che riaccende così le speranze per la storica azienda veronese.

L'aggiudicazione provvisoria è avvenuta a 13,5 milioni di euro. Da ora decorrono i 10 giorni per eventuali offerte al rialzo, prima dell'aggiudicazione definitiva. Ringrazio quanti ci hanno creduto fino in fondo da sempre, in particolare l’amico dr. Longaretti. Ringrazio soprattutto l’imprenditore aggiudicatario che, benché non del settore, con coraggio ha voluto investire nell’azienda che a Verona ha inventato il pandoro. Il suo nome vuole rimanere riservato fino all'eventuale aggiudicazione definitiva. Oggi è un grande giorno che riapre le speranze per il futuro di questa nostra storica azienda, simbolo dei prodotti tradizionali di Verona.