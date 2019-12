Unilever di Sanguinetto, sviluppo produttivo e apertura alla solidarietà

Giovedì prossimo, 19 dicembre, nello stabilimento Unilever di Sanguinetto, in via Roma 23, Unilever, Menz&Gasser e Regione Veneto ufficializzeranno l'accordo di rilancio produttivo del sito e l'avvio di nuovo polo dell'industria agroalimentare Made in Italy. Oltre alla stipula dell'accordo tra Unilever e Menz&Gasser, giovedì saranno esposti i termini della collaborazione, il ruolo e il supporto fornito dalla Regione e le prospettive di sviluppo della sede di Sanguinetto, non solo dal punto di vista produttivo ma anche in termini di solidarietà e di collaborazione con progetti sociali del territorio. In particolare verrà illustrato il progetto di collaborazione con la cooperativa sociale Quid, che produce capi di abbigliamento e accessori impiegando materiali di riciclo e lavoratori e lavoratrici in condizioni di svantaggio.