Transpotec Logitec, tra i protagonisti in fiera a Verona Alis e Speedhub

Si terrà dal 21 al 24 febbraio alla Fiera di Verona l'edizione 2019 di Transpotec Logitec, la manifestazione di riferimento per il mercato italiano dell'autotrasporto. Un'occasione per scoprire le ultime novità di mezzi, prodotti e servizi ed equipaggiarsi per affrontare il cambiamento che sta coinvolgendo il settore.

Transpotec Logitec si estenderà in cinque padiglioni e in aree esterne dedicate all'esposizione e alla prova su strada e permetterà di toccare con mano le evoluzioni e gli scenari futuri in ambito di efficienza energetica, sostenibilità dei consumi e sicurezza attraverso un sempre maggior uso della digitalizzazione.

Con settecento metri quadrati di area espositiva, cinque conferenze istituzionali, venti sessioni tematiche e quaranta relatori, Alis, la più grande associazione italiana del trasporto e della logistica, sarà una grande protagonista al Transpotec Logitec di quest'anno. E proprio ad un evento organizzato a Alis, il viceministro Matteo Salvini sarà presente alla rassegna, sabato 23 febbraio.

Ma anche Speedhub, il digital innovation hub di Confindustria Verona, parteciperà alla fiera dell'autotrasporto e della logistica. Un'occasione per raccontare il ruolo di Verona all'interno del sistema logistico nazionale ed europeo. Un contesto in cui Speedhub gioca un ruolo centrale collegando le migliori competenze nazionali e internazionali per accrescere la competitività del territorio grazie alle tecnologie 4.0.

Alla logistica 4.0 e alla necessità di dotarsi di un modello di organizzazione smart è dedicato il seminario che Speedhub organizza grazie al supporto di Man Truck & Bus Italia all’interno della fiera, giovedì 21 febbraio alle 14.30 presso la Sala Donizetti al padiglione 6.