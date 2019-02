Telecamere in uscita dalla Ztl, Confcommercio: «Diminuiti i clienti»

«Nella Ztl registriamo un calo dell'accessibilità serale dopo l'accensione delle telecamere in uscita, meno clienti per ristoranti e pubblici esercizi, quindi chiediamo di rivedere il sistema di prenotazione per i 150 ingressi serali autorizzati, perché ci sono difficoltà informatiche. Serve una app semplice da usare per accreditarsi in modo veloce e poter andare al ristorante». A chiederlo è stato Nicola Dal Dosso, direttore generale di Confcommercio Verona, nel corso del forum L'Arena delle idee, appuntamento a cui hanno partecipato il sindaco Federico Sboarina, Giorgio Adami, vicepresidente di Confindustria Verona, e Andrea Bissoli, presidente di Confartigianato Verona.

Il primo cittadino ha risposto alla richiesta mostrando disponibile al confronto per migliorare l'accessibilità alla Ztl, come testimoniato dalla volontà di allargare la fascia per il carico e lo scarico delle merci fino alle 10.30.

Dal Dosso ha anche parlato di turismo. «I flussi stanno crescendo in modo molto positivo, per cui sarebbe interessante prolungare l'onda benefica della stagione areniana fino a settembre e ottobre, mesi affollati sia per il clima più caldo che per le nuove abitudini di italiani e stranieri».

Ma parlando di turismo, non si poteva trascurare il problema dell'abusivismo nelle strutture ricettive. «Serve uno sforzo per evitare l'evasione», ha dichiarato Dal Dosso, trovando il pieno sostegno di Sboarina.

Lo stop dell'attuale amministrazione all'apertura di nuovi centri commerciali è stato valutato positivamente dal direttore di Confcommercio Verona, che però vorrebbe conoscere la visione urbanistica per la rigenerazione di aree dismesse.

E infine sul filobus, Dal Dosso chiede un «confronto sul programma della cantieristica».