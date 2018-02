Economia / Via dell'Artigliere

Torna Startime: un'aiuto per chi vuole realizzare la propria idea di impresa

La due giorni di orientamento e formazione per creare una nuova realtà imprenditoriale è in programma l'8 e il 9 febbraio presso l’ufficio placement dell’Esu di Verona, in via dell’Artigliere