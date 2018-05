Innovazione nell'economia, parte la Start Cup. Le finali nazionali a Verona

Quest'anno sarà Verona ad ospitare il 29 e il 30 novembre la finale del "Premio nazionale per l’innovazione". L'evento è organizzato dall'università di Verona in collaborazione con l'associazione Pni Cube.

L'ultima fase delle business plan competition regionali è stata annunciata dal rettore Nicola Sartor e dal delegato alla ricerca Mario Pezzotti, in occasione della presentazione di Start Cup Veneto 2018.

Start Cup Veneto è una competizione per chi elabora idee imprenditoriali innovative, finanziata e realizzata dalle università di Verona, Padova e Venezia, in collaborazione con molteplici partner istituzionali. Gli interessati a partecipare hanno tempo fino al 25 maggio per candidare la propria business idea. Il 7 giugno, in occasione della "Notte degli angeli" a Padova, saranno premiati i dieci gruppi con le migliori idee imprenditoriali e verrà assegnato un business angel ad ogni gruppo per la stesura di un business plan. Nella seconda parte del concorso, i candidati stenderanno il business plan del progetto d'impresa che intendono presentare entro il 7 settembre. La finale di Start Cup Veneto si terrà a Venezia a fine settembre e le cinque migliori business idea riceveranno un premio in denaro.

I finalisti per il Veneto parteciperanno al "Premio nazionale per l’innovazione" con i vincitori delle altre Start Cup italiane.

Il premio Start Cup Veneto 2018 intende stimolare la ricerca e l'innovazione tecnologica per sostenere lo sviluppo economico del territorio regionale, dando concretezza alle idee dei partecipanti e mettendoli in condizione di affrontare adeguatamente la fase di start up di una nuova impresa. Non solo sostegno in denaro, dunque, ma anche formazione e consulenza sui più importanti aspetti della gestione aziendale.