Un successo la spesa a Km Zero a domicilio dei produttori veronesi

Sono salite a 33 le aziende agricole del circuito di Campagna Amica scaligera che consegnano a domicilio la spesa a Verona e provincia, con una media di 20/25 consegne al giorno ad azienda e un importo medio di spesa per l’ortofrutta di 20/25 euro, mentre per i latticini e carne si aggira intorno ai 35 euro. Lo rende noto Coldiretti Verona relativamente al boom di richieste ricevute dalle imprese agricole. I produttori segnalano un aumento degli ordini di frutta e verdura, ma anche di carne, miele, prodotti trasformati uova e farina per la cucina fai da te.

«Molti ordini arrivano dai consumatori fidelizzati dei mercati a km zero chiusi da qualche settimana, ma sono numerosi anche i nuovi clienti che si sono avvicinati grazie al passa parola e alle testimonianze sui social network. In questo modo i cittadini possono ricevere prodotti freschi e del territorio comodamente a casa», evidenzia Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati di Campagna Amica Verona, la quale sottolinea che «è molto significativo l’impegno dei produttori veronesi che stanno reagendo con grande forza di volontà in questo periodo di emergenza».