Melegatti, incontro in Regione. Sostegno alla proposta di Hausbrandt

Sostegno alla proposta imprenditoriale manifestata dal gruppo Hausbrandt è arrivato dalla Regione Veneto e dai sindacati al termine dell'incontro avvenuto oggi 16 febbraio a Venezia. L'operazione per il salvataggio della Melegatti non sarà trascurata dalla Regione che già per il prossimo 13 marzo ha organizzato un nuovo incontro.

All'incontro di oggi era presente l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, lo staff tecnico dell'unità di crisi e i rappresentanti di Cisl, Cgil e Uil e della Rsu aziendale. Assente, invece, la proprietà, che ha preferito attendere l'incontro con il tribunale di Verona fissato per venerdì prossimo.