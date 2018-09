Agsm, buona la prima semestrale 2018 ma polemiche sulle nomine

"Un'azienda sana e che cresce". Così Michele Croce ha descritto Agsm, la società che presiede da poco più di un anno. E a dimostrazione di questa crescita ci sono i dati della prima semestrale del 2018, recentemente approvati.

Il valore della produzione di Agsm si è attestato a 426,6 milioni di euro, in crescita sia rispetto al dato dell'analogo periodo del 2017 (+3.7%) sia rispetto a quanto ipotizzato in sede di budget (+7.3%). Il margine operativo lordo si è attestato a 43,1 milioni di euro, in crescita del 3.2% sul budget atteso, sebbene in contrazione rispetto al dato del 30 giugno 2017, pari a 44,7 milioni di euro. Forte la contrazione registrata nell'indebitamento, sceso dai 229 milioni di euro del 30 giugno 2017 ai 181 del 30 giugno 2018, con un calo del 21%. Infine, gli investimenti contabilizzati ed impegnati al 30 giugno scorso sono stati pari a 10,2 milioni di euro, nel rispetto del piano annuale di investimento pari a complessivi 41,2 milioni di euro.

All'indomani della semestrale, il gruppo Agsm ha perfezionato il contratto sino al 2035 per l'illuminazione della città di Legnago, pari a 6.100 punti luce che riceveranno un articolato upgrade tecnologico che porterà alla riduzione del 70% dei consumi di energia.

I risultati al 30 giugno scorso - sottolinea il presidente Croce - confermano la capacità di Agsm di sviluppare i propri business, di aumentare i servizi offerti e di creare profitto anche in condizioni difficili quali l'incremento di costo delle materie prime. Questo grazie anche alla scelta strategica di puntare sulle rinnovabili, che già oggi garantiscono oltre il 35% della produzione di energia del gruppo, col coinvolgimento delle comunità locali e dei risparmiatori del territorio attraverso l'emissione di bond per la realizzazione di nuovi impianti di produzione.

Ma non è sulle cifre che la politica locale veronese discute, quando discude di Agsm, bensì sui nomi. Agsm ha infatti nominato i nuovi vertici di tre aziende controllate: Amia, Megareti e Agsm Energia.

L'amministrazione Sboarina ha trovato la quadra tra tutte le sue componenti assetate di potere e ha trovato perfino il modo e il tempo di promuovere, all'italiana, gli amici degli amici - commenta Michele Bertucco - Tra i nominati troviamo infatti il figlio dell'assessore, l'ex portaborse del politico influente e fedelissimi. Un capolavoro di bilanciamento che purtroppo rende le aziende ancora più lontane ed estranee dalla realtà quotidiana dei cittadini, dal momento che i gregari rispondono sempre al capo e mai al pubblico.

Mentre il Partito Democratico sorride notando una riduzione del 23% delle poltrone nelle aziende del gruppo Agsm. Sorride perché in campagna elettorale era stato promesso molto di più.