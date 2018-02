Seminario a Verona per mostrare le opportunità del mercato americano

La Camera di Commercio di Verona ha ospitato oggi, 28 febbraio, a Verona l'unica tappa nel Nordest Italia del tour di promozione di Select Usa, l'iniziativa del governo federale americano che promuove gli Stati Uniti come destinazione primaria degli investimenti a livello globale e supporta sia le aziende già presenti che quelle che desiderano espandersi a livello commerciale o produttivo.

Il tour sul progetto Select Usa coinvolge diciassette stati americani (Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Michigan, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia, Wisconsin).

Con un mercato strategico di oltre 325 milioni di consumatori ad alto reddito e accordi di libero scambio con molte nazioni - ha spiegato il vicepresidente della Camera di Commercio Andrea Prando - gli Stati Uniti sono una delle destinazioni più interessanti per le opportunità di business a livello mondiale. Non a caso il Triveneto vi esporta il 20,7% delle esportazioni nazionali, in crescita del 14%. Quindi 1 prodotto italiano su 5 venduto negli Stati Uniti proviene dal Nordest. Complessivamente si tratta di 7,6 miliardi di euro sui 36,9 complessivi italiani.

Nella top ten dei prodotti più venduti figurano navi e imbarcazioni, strumenti e forniture mediche e dentistiche, il vino, i macchinari, mobili, gioielleria, borse e pellicce e altre macchine utensili. La classifica è sensibilmente diversa per Verona. Gli Stati Uniti sono il quarto partner commerciale della città, dopo Germania, Francia, e Regno Unito. Verona vi esporta oltre mezzo miliardo di euro in prevalenza di vino, marmo, macchinari. Ma anche strumenti e forniture mediche e dentistiche, formaggi, calzature e prodotti da forno.

Gli Stati Uniti sono un mercato difficile, ma dalle regole certe - ha affermato il vicepresidente per l'internazionalizzazione di Confindustria Raffaele Boscaini - per questo vi si possono affacciare le imprese di tutte le dimensioni e le imprese scaligere questa opportunità la stanno cogliendo. Cito, ad esempio, il Gruppo Rana in Illinois, ma anche La Rosa Energy e Maxfone che hanno aperto una sede in Texas.