Sciopero regione nel settore lapidei, protesta a Sant'Ambrogio di Valpolicella

Otto ore di sciopero per tutti i lavoratori veneti del settore lapideo industria. Ad organizzarlo i sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil per domani, 23 luglio, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 marzo scorso. Il ritrovo della protesta sarà alle 9.30 in via Cavour a Sant’Ambrogio di Valpolicella, nel parcheggio della zona Fiera. Alle 10, partirà un carosello di auto per le «Vie del Marmo» e alle 10.30 ci saranno gli interventi dei lavoratori e dei loro rappresentanti in piazza Vittorio Emanuele.

Il contratto nazionale è scaduto a marzo, le trattative sono bloccate e Confindustria Marmomacchine e Anepla sono chiusi alle richieste dei lavoratori - hanno fatto sapere i sindacati - Dobbiamo dare valore a questo contratto e non permettere di allungare i tempi contribuendo a infliggere danni alle lavoratrici e ai lavoratori sia dei lapidei che delle cave. L'indisponibilità del mondo imprenditoriale ci obbliga ad azioni di lotta e di protesta, dallo sciopero al blocco degli straordinari e della flessibilità al lavoro.

Le posizioni datoriali più preoccupanti sono: la chiusura del contratto bilaterale che stava dando i primi frutti, venendo meno all'intervento sull'intera filiera delle costruzioni e alla bilateralità territoriale; il contratto a tempo indeterminato non sarà più prevalente, lasciando liberi di fatto i tempi determinati e in somministrazione, motivati da ogni tipo di causale o di scusante; la richiesta di deroghe ai limiti dei contratti precari per azienda, fino al 30%.

I datori di lavoro non vogliono più il modello contrattuale e in sostanza offrono soli 53 euro in tre anni, con verifiche del tutto incerte; un salario differito, con sanità integrativa e previdenza complementare, importanti per tutelare i lavoratori su pensioni e sanità, liquidati con pochi centesimi percentuali.

L'industria 4.0 senza un contratto 4.0 non è credibile e non serve al nostro paese. Pertanto, chiediamo con il rinnovo contrattuale di rispondere ai bisogni di innovazione e di professionalità di aziende e di lavoratori di un settore che è valore aggiunto per tutto il paese.