Protesta dei lavoratori La.chi.ver Laboratori contro il licenziamento collettivo

A giugno il passaggio di proprietà della La.chi.ver Laboratori alla Lifebrain Analitics e poi il 10 settembre la comunicazione di voler delocalizzare, con l'apertura di un licenziamento collettivo per 19 lavoratori su 26. È contro questo scenario che si stanno battendo i dipendenti della La.chi.ver Laboratori che hanno scioperato per due giorni, giovedì 26 e venerdì 27 settembre.

Davanti ai cancelli della La.chi.ver Laboratori, in via Ca' di Mazzè a Verona, i lavoratori hanno ribadito che l'azienda in cui lavorano, specializzata in analisi ambientali, non aveva alcun problema economico e che, per loro, il licenziamento collettivo significherebbe disoccupazione senza alcun ammortizzatore sociale.

E questi stessi argomenti saranno portati dai rappresentanti dei dipendenti nel prossimo incontro con la nuova direzione aziendale, il prossimo 7 ottobre, con la speranza di poter modificare in meglio l'avvenire dei lavoratori della La.chi.ver Laboratori.

Nel frattempo, il gruppo Lachiver ha diffuso una nota che pubblichiamo integralmente come puntalizzazione sulla vicenda La.chi.ver Laboratori.