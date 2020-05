Corrieri sul piede di guerra: con la nuova settimana uno sciopero di 24 ore

«Uso eccessivo della cassa integrazione per molti dei lavoratori della filiera; mancato riconoscimento di concrete compensazioni economiche per i dipendenti diretti che nella fase più acuta dell’epidemia si sono fatti carico di rischi e fatiche ben oltre il dovuto; mancanza di un atteggiamento serio e costruttivo, da parte dell’azienda, finalizzato a gestire al meglio, e in piena sicurezza, la ripresa dell’attività lavorativa a pieno regime».

Come riporta Raffaello Fasoli, Segretario provinciale Filt Cgil Verona, «sono queste, in estrema sintesi, le motivazioni che hanno spinto le segreterie nazionali di Flt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti a proclamare, per lunedì 25 maggio, 24 ore di sciopero per tutti i dipendenti della filiera del servizio Dhl Express».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La protesta dei lavoratori toccherà anche l'area scaligera. «A Verona questo servizio conta 30 dipendenti diretti, più una sessantina di drivers (autisti) e una ventina di magazzinieri che sono invece in appalto alle dipendenze di Madilo srl. I corrieri si sono rivelati un risorsa fondamentale per famiglie e imprese durante il lockdown. L’azienda e l’intera filiera sono chiamate a darne il giusto riconoscimento e a trattare le varie posizioni lavorative con giustizia ed equità».

Allegati