Sciopero Auchan e Sma, presidio davanti alle Porte dell'Adige di Bussolengo

Lo slogan della catena di supermercati Conad è «Persone oltre le cose». Uno slogan che è stato ripreso per la protesta di domani, 30 ottobre, che Filcams Cgil, Uiltucs Uil e Fisascat Cisl hanno intitolato «Il lavoro oltre le cose».

Domani sciopereranno i lavoratori dei supermercati Auchan e Sma ed uno dei quattro presidi regionali del Veneto si terrà in provincia di Verona, alle 9, davanti al centro commerciale Porte dell'Adige di Bussolengo, centro commerciale che ospita un supermercato Auchan.

Conad, infatti, ha acquisito la rete di vendita di Auchan e Sma. Un'operazione che coinvolge 269 punti vendita in dodici regioni e 18mila dipendenti. E proprio per chiedere garanzie sull'occupazione di questi lavoratori che i sindacati si sono mobilitati con una vertenza sfociata nello sciopero di domani.

Il rischio esuberi è stato paventato dai sindacati dopo il passaggio dei primi 109 punti vendita Auchan e Sma in Conad. Per Filcams, Uiltucs e Fisascat, la nuova proprietà non ha saputo garantire le tutele occupazionali e contrattuali richieste per i circa 5.700 lavoratori di questi primi punti vendita interessati. E per gli oltre 11mila restanti il destino è altrettanto incerto.

Con lo sciopero di domani, i sindacati chiedono l'intervento del Ministero dello sviluppo economico. «Non ci si può permettere che i problemi vengano gestiti in modo frammentato e locale, senza un governo centrale che garantisca la salvaguardia occupazionale e la dignita del lavoro», concludono i rappresentanti dei lavoratori.