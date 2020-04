San Martino Buon Albergo, negozi di vicinato uniti per i servizi online

L'amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo scende in campo a fianco dei negozi di vicinato del territorio promuovendo «Zona Commerce», l'iniziativa di Confcommercio Verona che offre a tutte le attività produttive la sperimentazione gratuita, per la durata dell'emergenza, di una piattaforma di vendita online. Un'iniziativa che intende dare una prima risposta all'emergenza e che vuole anche essere uno strumento per il rilancio delle attività di territorio, ricreando uno shopping center di zona a portata di click, senza limiti di orario e chiusure.

La piattaforma, scaricabile come app su smartphone, potrà permettere ai cittadini di avere a portata di mano i servizi e le attività commerciali del proprio territorio.

«Supportare un'iniziativa come quella di Confcommercio - ha sottolineato Giulio Furlani, assessore alle attività produttive di San Martino Buon Albergo - ci permette di rafforzare la rete a supporto delle attività di vicinato che in questo delicato momento hanno il bisogno di trovare nuovi canali per sopravvivere. La situazione che stiamo vivendo avrà inevitabilmente delle ricadute sul nostro modo di acquistare beni e servizi: aderire a Zona Commerce è un primo passo verso la ripresa».