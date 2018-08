Melegatti, programmata manifestazione di solidarietà per i lavoratori

Una buona notizia che ne contiene una non buona. La pubblicazione del secondo bando di vendita del fallito gruppo Melegatti è un fatto positivo. Se questa asta non andrà deserta come quella precedente, la Melegatti e la Nuova Marelli saranno affidati ad una nuova proprietà che avrà il compito di rilanciare il celebre gruppo dolciario veronese. All'interno del bando, però, è contenuto un punto in cui si parla di licenziamento collettivo e la nuova proprietà non avrà l'obbligo di mantenere i vecchi rapporti di lavoro. Probabilmente è per questo che i lavoratori della Melegatti sono pronti a scendere in piazza. Come riportato su TgVerona, sabato 25 agosto alle 11 si terrà davanti al municipio di San Giovanni Lupatoto, una manifestazione di solidarietà e di sostegno per i dipendenti dell'azienda, organizzata dall'amministrazione comunale lupatotina.