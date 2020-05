Samo Industries presenta "Halt Covid"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Durante il periodo di lockdown, il gruppo ​Samo Industries ha unito le forze di ​Inda, Samo e Lineabeta​, marchi storici dell’arredamento, per disegnare e industrializzare ​HALT COVID​, una nuova linea di barriere parafiato e pareti divisorie da banco e da terra per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro. Per la linea il gruppo ha messo in campo l’expertise acquisita negli anni e l’attenzione alla sicurezza che da sempre accompagna la ​Vision ​aziendale. Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria l'azienda ha, infatti, applicato un rigorosissimo protocollo aziendale di sicurezza, che prevede persino la misurazione della temperatura due volte il giorno.

HALT COVID consiste in una gamma ampia e diversificata di barriere protettive e pannelli divisori autoportanti realizzati in Italia con acrilico o vetro e metallo, dalle alte prestazioni, con un design essenziale ed estremamente funzionale. Per il segmento hotellerie, l’azienda ha inoltre elaborato una speciale linea di barriere impreziosite da rifiniture in oro o bronzo e vetro decorato, adatte a situazioni che richiedono un tocco di eleganza.

Come dichiara il presidente del Gruppo Denis Venturato: ​«Non si tratta di una riconversione ma di una focalizzazione perché, come leader nella produzione di pareti doccia, da sempre il gruppo produce pannelli in metallo, polimeri e vetro. Si tratta di un prodotto affidabile che i nostri clienti hanno apprezzato particolarmente: in pochi giorni dal lancio abbiamo, infatti, già ricevuto oltre 10.000 richieste, insieme a cospicui ordinativi di gel dispenser e spandisapone, trasformandoci così nella più grande industria nazionale di ausili per la sicurezza negli ambienti di lavoro, annoverando tra questi enti pubblici, punti vendita, hotel e prestigiosi istituti». La linea di pannelli è infatti, affiancata da un ricco catalogo di dispenser erogatori di gel igienizzanti a marchio Inda e Lineabeta, articoli presenti da sempre nei cataloghi aziendali e che si prestano all’utilizzo in qualsiasi tipo di ambiente.