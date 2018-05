Salvataggio Melegatti, un fondo americano presenta un piano industriale

Lunedì 7 maggio sono scaduti i termini del concordato per la Melegatti. Nessuna proposta è stata avanzata, ma ieri, 8 maggio, in tribunale a Verona è stata presentata una manifestazione d'interesse, forse l'ultima reale occasione per evitare che l'azienda dolciaria di San Giovanni Lupatoto fallisca.

La proposta è arrivata dal fondo americano De Shaw Co., come si legge sul Corriere di Verona. Il fondo ha una sede europea a Londra, è specializzato nel risanamento di crisi aziendali ed i suoi rappresentanti hanno portato in tribunale un piano industriale per salvare la Melegatti. Ora spetterà ai giudici e ai vertici aziendali valutarlo ed approvarlo.

Per i lavoratori della ditta che ha inventato il pandoro, i quali da gennaio sono in cassa integrazione, è l'ultimo appiglio a cui aggrapparsi per sperare di mantere il posto di lavoro e per tornare a produrre dolci per il prossimo Natale.