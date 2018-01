Rincari del 2018, Confcommercio Verona: "Così non va, si cambi registro"

Dagli shopper a pagamento agli aumenti dei pedaggi autostradali , dall’incremento delle bollette di luce e gas ai maggiori costi postali, il 2018 non inizia certo nel migliore dei modi per i consumatori e di conseguenza per le imprese del terziario di mercato, che a seguito di questi aggravi sui redditi delle famiglie subiranno una prevedibile ulteriore riduzione della propensione al consumo.

Paolo Arena, presidente di Confcommercio Verona, commenta così gli aumenti scattati con il nuovo anno. Quello su cui più si discute, propriamente e impropriamente soprattutto sui social network, è quello che riguarda i sacchetti ultraleggeri forniti come imballaggio per gli alimentari sfusi. I sacchetti dovranno essere biodegradabili, compostabili e ceduti obbligatoriamente a pagamento dalle imprese commerciali.

Un nuovo, assurdo balzello che graverà sui consumatori e complicherà la vita alle imprese del settore - ha sottolineato Arena - Giusto elevare la consapevolezza dei cittadini sugli impatti che le borse di plastica hanno sull'ambiente ma è assurdo scaricare sempre i costi sui consumatori e sulle imprese della distribuzione: si sarebbe potuto e dovuto percorrere strade alternative imponendo l'utilizzo di materiali eco compatibili già nella fase produttiva. A questa misura si aggiungono gli altri rincari che vanno a gravare sui redditi delle famiglie anche nel veronese, proprio nel momento in cui si intravedevano segnali di ripresa. Mentre nella legge di bilancio recentemente approvata, le imprese del terziario di mercato non hanno ricevuto alcun sostegno: così non va, urge cambiare registro prima che sia troppo tardi per la nostra economia.