Giuseppe Riello eletto come vicepresidente nazionale di Unioncamere

Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona è stato eletto alla vicepresidenza nazionale di Unioncamere assieme ad altri sette colleghi. Riello è alla sua seconda esperienza nazionale avendo già assunto la vicepresidenza all'inizio del suo mandato, sotto la presidenza di Ferruccio Dardanello.

Sono orgoglioso - ha affermato Riello - di affiancare il nuovo presidente Carlo Sangalli in questa sfida che affronto con una approfondita conoscenza del sistema delle camere di commercio e con la volontà di lavorare per completare la riforma del sistema in modo che sia più vicino alle esigenze delle imprese. Ad esempio, il tema dell'agevolazione al credito è cruciale per il nostro tessuto economico, ma non solo. La promozione soprattutto all'estero, se mirata e ben fatta, produce risultati concreti, la crescita dell'export a Verona lo dimostra. Gli argomenti sul tavolo sono molti, sarà un impegno gravoso, ma lo affronto con lo spirito di servizio con cui ho assunto l'incarico di presidente qui a Verona.