Gruppo Ferroli, Riccardo Garrè è il nuovo amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione del Gruppo Ferroli, riunito sotto la presidenza di Paola Ferroli ha nominato Riccardo Garrè nuovo amministratore delegato.

Riccardo Garrè arriva in Ferroli dopo aver ricoperto nell'ultimo quadriennio l'incarico di amministratore delegato della Afv Acciaierie Beltrame di Vicenza e ha maturato esperienza manageriale prima in Saint Gobain, nel Gruppo Kme e nella Bormioli Rocco Spa.

La designazione del manager va inquadrata nell'ambito dell'accelerazione dello sviluppo e della redditività del Gruppo Ferroli, voluta dagli azionisti. «Ferroli chiuderà l'esercizio 2018 con un fatturato consolidato di circa 335 milioni di euro, in crescita rispetto ai 319 milioni di euro registrati nel 2017 - ha detto Paola Ferroli - Grazie alla continua ricerca e ai nuovi prodotti in corso di sviluppo sono ancora molti i margini di potenziamento e di consolidamento per l'azienda».

«Nel prossimo triennio Ferroli è attesa da sfide importanti per implementare ulteriormente il processo di crescita. La società ha ambiziosi progetti legati allo sviluppo sui mercati extra europei quali l'Asia e l'Est Europa, dove l'azienda è presente da alcuni decenni ma non ha ancora espresso tutto il suo reale potenziale industriale e commerciale», ha aggiunto Stefano Visalli, presidente di Oxy Capital, società che detiene la maggioranza del Gruppo Ferroli assieme al fondo Attestor Capital.