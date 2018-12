Lavoro a Verona, il report della Cisl: calano disoccupazione e retribuzioni

Nel primo semestre di quest'anno sono state circa 110mila le nuove assunzioni di lavoratori dipendenti in provincia di Verona; il 14% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Un volume complessivo elevato, superiore a quello registrato nel biennio precedente, ma anche al di sopra del livello pre-crisi di inizio 2008. Probabilmente è questo il dato più positivo contenuto sul Report Lavoro redatto dalla Cisl di Verona.

Cresce dunque l'occupazione, ma la stessa Cisl conferma quanto riportato dall'Osservatorio JobPricing nel suo Geography Index, e cioè che gli stipendi sono calati. Insomma, saranno pure in media i più alti del Veneto, ma spesso non sono sufficienti per poter realizzare un vero progetto di vita.

La Cisl giudica comunque positivo il saldo occupazione registrato alla fine del primo trimestre di quest'anno. Tolte le cessazioni di lavoro alle circa 110mila nuove assunzioni, il risultato è positivo di 27.630 unità. E il trend è positivo anche nel terzo trimestre del 2018, con l'aumento delle assunzioni (+5% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente) ed il bilancio occupazionale del trimestre, è positivo per circa 5.600 unità.

Sono soprattutto i contratti a tempo determinato quelli trainano le nuove assunzioni, secondo il sindacato. I nuovi contratti a tempo determinato nel terzo trimestre di quest'anno sono cresciuti del 12% rispetto al terzo trimestre del 2017, e il saldo è positivo per circa 4.700 unità. In calo il ricorso al lavoro somministrato e nuovamente positiva la dinamica registrata per i contratti a tempo indeterminato grazie ad una forte espansione delle trasformazioni contrattuali. Si stabilizza la crescita del lavoro intermittente e crescono, infine le nuove attivazioni di lavoro parasubordinato (+25%) ma il saldo rimane negativo; e diminuiscono in maniera rilevante i tirocini.

