Licenziamenti alla Unilever: lo sciopero non è bastato, la lotta continuerà

Riteniamo l'incontro del tutto insoddisfacente perché nessuna risposta è stata data alla richiesta di lavoratrici e lavoratori sul loro futuro a Sanguinetto. Date le condizioni, lo stato di agitazione proseguirà e verranno calendarizzate altre iniziative di protesta.

Termina così il comunicato dei sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil scritto ieri, 5 giugno, dopo l'incontro avvenuto nella sede di Confindustria Verona tra i rappresentanti dei lavoratori e l'azienda Unilever. Ieri, si è tenuto anche lo sciopero dei dipendenti dell'azienda di Sanguinetto. Una protesta contro i licenziamenti annunciati dalla multinazionale, che comunque ha garantito che lo stabilimento non chiuderà. Ai sindacati, però, questo non basta. Durante l'incontro Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto il ritiro della proposta di licenziamento collettivo, ma non hanno ottenuto alcuna rassicurazione e per questo lo stato di agitazione proseguirà.

Allo sciopero di ieri è stata portata la solidarietà di un altro gruppo di lavoratori a rischio, quelli della Mercatone Uno di Legnago. Ed erano presenti anche i sindaci di Sanguinetto e dei comuni vicini, perché il licenziamento di 77 dipendenti della Unilever avrà un impatto sociale sulle collettività molto forte.

I sindacati si sono rivolti anche all'unità di crisi della Regione Veneto e sono pronti a farsi sentire anche a Roma, dove il ministro del lavoro Luigi Di Maio deve far fronte ad una serie di crisi aziendali sparse su tutta Italia. E proprio Di Maio è stato attaccato dalla deputata veronese del Partito Democratico Alessia Rotta.