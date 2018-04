Dal CV al colloquio. Il programma Esu per diventare candidati di successo

Si chiama ‘Candidati si diventa’ ed è il calendario di incontri ideato da 4job, l’ufficio placement dell’ESU di Verona, per orientare gli studenti dell’Università di Verona che vogliono entrare con successo nel mondo del lavoro. Dalla stesura del CV al colloquio di selezione, ma anche temi meno noti come l’etica del lavoro e l’obiettivo professionale, il programma di 4job approfondisce tutti gli aspetti dell’inserimento occupazionale a partire dal prossimo 6 aprile e per i tre venerdì successivi nella sede di Via dell’Artigliere a Verona.

“L'indagine sul 'Fattore Umano' elaborata a livello nazionale dalla Borsa del Placement – commenta Francesca Zivelonghi, commissario straordinario ESU di Verona - certifica che l’approccio dei giovani al mondo del lavoro è troppo spesso casuale: oltre il 60% dei cv ricevuti è fuori target e 1/3 dei candidati che affrontano positivamente la selezione viene poi scartato per via dei contenuti dei loro profili social. È evidente una reale impreparazione dei ragazzi in cerca di prima occupazione ed è per questo che 4job, l’ufficio placement dell’ESU di Verona, organizza 'Candidati si Diventa', un percorso di orientamento al lavoro in quattro sessioni di 3 ore l’una con l’obiettivo di preparare al meglio laureandi e neolaureati a superare con successo i processi di selezione”.

Una ‘palestra del futuro’, quindi, per diventare candidati preparati e consapevoli del proprio percorso post laurea. Il primo appuntamento si concentrerà sull’obiettivo professionale (6 aprile, 10.00-13.00), un focus dedicato alla definizione del proprio punto di arrivo ideale e delle aspirazioni personali.

Venerdì 13 aprile (10.00 – 13.00) invece spazio alle soft skills e all’etica del lavoro. Entrambi sono aspetti molto importanti nel processo di selezione da sviluppare al meglio per raggiungere i propri obiettivi professionali. I segreti delle piattaforme social, tra web reputation e le strategie per contattare i referenti aziendali e raggiungere prima (e meglio) l’obiettivo, saranno al centro del terzo incontro di coaching (20 aprile, 10.00 – 13.00) ‘Lavoro e Social Network’. Il ciclo di incontri si conclude con un approfondimento tutto dedicato al processo di selezione (27 aprile, 10.00-13.00), dalle tempistiche alle modalità di recruiting dalle PMI alle grandi aziende, al colloquio.