Pochi giorni alla presentazione della domanda per la borsa di studio Estate INPSieme

Mancano pochi giorni per presentare la domanda per la borsa di studio Estate INPSieme

infatti è possibile farlo entro il 02 Marzo.

Quali sono le principali novità messe a disposizione di INPS quest’anno?

Soggiorni studio in Europa e altre parti del mondo

Il finanziamento massimo previsto è di 2000 Euro

L'ente finanzia vacanze studio di solo due settimane

Pubblicato, inoltre, il nuovo Bando corsi di lingue all'estero per il finanziamento parziale di specifici corsi per ottenere un certificato di lingua riconosciuto a livello internazionale (Per questo tipo di programma sono previsti ulteriori 1070 contributi).

Perchè scegliere EF Education per il tuo soggiorno estate INPSieme?

Grazie alla sua esperienza di oltre 50 anni nel settore delle vacanze studio all’estero e i programmi di lunga durata EF è in grado di offrire pacchetti 100% conformi a quanto previsto dal bando Estate INPSieme, garantendo ad ogni studente l’assistenza a 360 gradi sia da parte del team italiano che presso le scuole EF, gestendo direttamente ogni aspetto del soggiorno studio, senza intermediari. Insomma, con EF nessuna brutta sorpresa!

Quali sono le principali destinazioni che EF offre per il bando INPS?

EF ha a disposizione oltre 50 campus in giro per il mondo e per Estate INPSieme sono previste destinazioni in Europa, Stati Uniti o Australia

Ad esempio per l’inglese potrai scegliere di andare in:

Inghilterra

Malta

Irlanda

Stati Uniti

Australia

Se invece vuoi imparare il francese, ti offriamo vacanze studio e corsi di lingue in Francia, mentre se sei interessato al tedesco potrai partire per un entusiasmante soggiorno studio in Germania a Berlino o Monaco di Baviera.

Se preferisci, invece, la movida, tapas e flamenco e vuoi quindi apprendere la lingua spagnola, non perderti una vacanza studio in Spagna nelle nostre scuole di Barcellona o Madrid!

E se non puoi usufruire del bando Estate INPSieme, nessun problema EF ha una soluzione per tutti. Contatta i nostri uffici, tutti i nostri consulenti linguistici saranno in grado di fornirti la migliore esperienza in base ai tuoi obiettivi linguistici.