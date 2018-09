Il Premio Nazionale per l'Innovazione sarà consegnato durante Job&Orienta

Proseguono e si rafforzano le sinergie tra il mondo dell'università e della ricerca e quello del lavoro. Il Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la più importante e capillare business plan competition d'Italia, promossa dall'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari - PNICube, e organizzata quest'anno in collaborazione con l'Università degli Studi di Verona e in partnership con la Camera di Commercio di Verona, sarà ospitata per la sua sedicesima edizione da Job&Orienta, la più grande fiera italiana dedicata a lavoro, orientamento e formazione.

"Destinazione Impresa 4.0" è il titolo prescelto per la due giorni che si pone, tra gli obiettivi, quello di stimolare i giovani partecipanti di Job&Orienta ad avvicinarsi al mondo delle startup innovative, degli spinoff, degli incubatori e, più in generale, all'università e ai possibili sbocchi lavorativi che permettano di mettere a frutto le competenze acquisite.

Nato nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale in ambito accademico, e per stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e finanza, il PNI è la finale a cui possono accedere i vincitori delle 15 Start Cup regionali che aderiscono al circuito. Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi-tech italiani, con un montepremi complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

Un mondo, quello accademico e della ricerca universitaria, in grado di dare vita a più del 20% delle oltre 9.600 startup innovative iscritte nel registro imprese del Mise. Anche quest'anno i 60 progetti finalisti si disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 euro ciascuno, grazie ai partner di categoria e gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto del PNI 2018, che garantirà all'istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI.