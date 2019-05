Pmi e grandi imprese del Veneto: Verona al primo posto per fatturato

Crescono rispettivamente del 9.4 %, 9.9 % e 7.2 % fatturato, mol e numero addetti di pmi e grandi imprese del Veneto nell’anno fiscale 2017: 314 miliardi di euro di volume d’affari con 1.107.020 addetti e un margine operativo lordo di 25 miliardi realizzati da 14.276 società di capitali con sede legale nella regione e fatturato/ricavi tra i 2 milioni e i 12,5 miliardi di euro. È quanto emerge in anteprima dall’inchiesta condotta dal nuovo periodico nazionale Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved, la data driven company italiana.

I dati di fatturato e addetti sono positivi per tutte le province, mentre l’unico dato negativo si registra per il delta del Mol a Rovigo rispetto all’anno precedente. Belluno: fatturato 5,9 mld (+11,6%), mol 473 mln (+45,3%), addetti 31.561 (+3,6%); Padova: fatturato 49,8 mld (+12,1%), mol 3,8 mld (+6,1%), addetti 195.815 (+10,2%); Rovigo: fatturato 4,8 mld (+7,7%), mol 282 mln (-5,8%), 17.973 (+6,5%); Treviso: fatturato 67 mld (+7,4%), mol 7,7 mld (+7,6%), 273.213 (+6,4%); Venezia: fatturato 34,8 mld (+8,8%), mol 2,3 mld (+13,3%), 166.883 (+7,3%); Verona: fatturato 85 mld (+9,2%), mol 5,5 mld (+18,1%), 254.631 (+8,5%); Vicenza: fatturato 66,6 mld (+9,8%), mol 5 mld (+5,2%), 229.945 (+4,9%).

Emerge, inoltre, che le 14.276 aziende analizzate hanno prodotto utili nell’89,2% dei casi: chi ha fatto meglio a livello provinciale sono le imprese della provincia di Vicenza col 90,9%, dato superiore anche alla media regionale.

Tutti i dati dell’inchiesta saranno presentati in esclusiva martedì 14 maggio a Venezia al Belmond Hotel Cipriani alle ore 17,30 in occasione della 3a edizione di Industria Felix - Il Veneto che compete, alla presenza delle imprese regionali più performanti e primatiste di bilancio che saranno insignite degli ambiti riconoscimenti sulla base di dati oggettivi. Nel convegno moderato dal giornalista e capostruttura di Rai 1 Angelo Mellone interverranno, tra gli altri, l’assessore al Lavoro della Regione del Veneto Elena Donazzan, il chief commercial officer di Cerved Roberto Mancini, il docente di Economia industriale di LUISS Cesare Pozzi, il portavoce del Comitato Scientifico di Industria Felix Filippo Liverini (Confindustria), il responsabile wealth management di Banca Mediolanum Andrea Guazzi e il wealth advisor Gianluca Viero, il presidente di MV Line Group Paolo Montanaro e il presidente di eAmbiente Group Gabriella Chiellino. L’evento è organizzato da IFM in collaborazione con Università LUISS Guido Carli, Cerved, A.c. Industria Felix, con i patrocini di Confindustria nazionale, Ansa (media partner) e le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia, MV Line Group, eAmbiente.